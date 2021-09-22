Названа предварительная причина пропажи Ан-26 с радаров в Хабаровском крае

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что идут поиски пропавшего в Хабаровском крае Ан-26. Предварительной причиной пропажи лайнера могла быть плохая погода, заявили РИА «Новости» в экстренных службах.

На борту воздушного судна было шесть человек. Поиски самолета сейчас осложняются плохой погодой и темным временем суток.

Источник «Интерфакса» сообщил, что Ан-26 пропал с радаров во время полета на сверхнизкой высоте. «Самолет выполнял полет на высоте 600 метров с удалением 38,7 км от аэропорта Хабаровск», — сказал он.

На поиски самолета также был направлен вертолет Ми-8 Росавиации. Исчезнувший вертолет принадлежит фирме «Летные проверки и системы».

Экипаж пропавшего Ан-26 не докладывал об имеющихся неполадках на борту, передает ТАСС.

Ранее МАК расшифровал данные «черного ящика» Ан-26, разбившегося на Камчатке. По данным специалистов, внутри контейнера, в котором находилась магнитная лента, были обнаружены следы влаги.