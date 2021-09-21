Украина стала крупнейшим экспортером картофеля в Белоруссию в 2021 году

Украина стала крупнейшим экспортером картофеля в Белоруссию за семь месяцев 2021 года, поставив в страну 15,5 тысяч тонн. Об этом сообщается на сайте EastFruit Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

«Крупнейшим поставщиком картофеля в Белоруссию с января по июль 2021 года была Украина, откуда было ввезено 15,5 тысяч тонн овощей. Кроме прочего Белоруссия приобретала картофель в России, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии», — говорится в публикации.

Аналитики подчеркнули, что это достаточно необычное явление. В основном во время уборки картофеля цены на него в стране достигают минимальных значений, да и в целом «Белоруссия известна как крупный экспортер, а не импортер картофеля».

В публикации отмечается, что импорт картофеля с Украины в Белоруссию стало возможно осуществлять благодаря высоким ценам на овощ. На этой неделе оптовые цены на картофель в Белоруссии достигали 30 центов за килограмм и были выше, чем во всех остальных странах региона, кроме России.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что российская сторона обсуждает с Белоруссией дополнительную закупку нескольких десятков тонн картофеля для стабилизации цен на него.