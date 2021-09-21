Четверо пострадавших при стрельбе в Перми находятся на ИВЛ

Семеро пострадавших при стрельбе в Пензенском государственном университете (ПГНИУ) находятся в тяжелом состоянии, четверо из них — на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в Минздраве России.

«Семь пострадавших в результате стрельбы в Перми доставлены в Москву спецбортом МЧС. Все они в тяжелом состоянии, четверо из них – на ИВЛ. В полете их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России. По прилету пострадавшие направлены в ведущие федеральные центры Минздрава России: НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, НМИЦ хирургии им. Вишневского, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, НМХЦ им. Пирогова», — говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что 12 пострадавших остаются в стационерах в Перми.

Ранее в Москву вылетел самолет Ил-76 с раненными при стрельбе в пермском вузе.

В понедельник, 20 сентября, 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в одном из корпусов ПГНИУ. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. В дальнейшем нападавшего задержали. В результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены. СК возбудил уголовное дело.

Сам Бекмансуров находится в больнице в тяжелом состоянии.