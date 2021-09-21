Эксперт назвал способы повысить безопасность в учебных заведениях

Глава Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александр Козлов рассказал газете «Известия», что безопасность в школах, училищах и вузах можно повысить за счет целевого финансирования и пристального контроля за исполнением закона, регулирующего стоимость охранных услуг.

Он отметил, что с мая 2021 года действует приказ Росгвардии, который определяет правила расчета цены контракта на охрану. Однако в настоящее время многие компании, предоставляющие подобные услуги, продолжают работать по старым — более дешевым — контрактам.

«Возьмут, опять же, тех, кто предложит наименьшую цену. Обычно такие организации не соблюдают законы. От этого страдает и качество защиты детей в учебных учреждениях», — объяснил Козлов.

По его словам, чтобы повысить безопасность, требуется решить сразу две проблемы: целевое финансирование и исполнение приказа.

Ранее возле Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где открыл стрельбу 18-летний Тимур Бекмансуров, появился стихийный мемориал.

В понедельник, 20 сентября, студент, находившийся на территории одного из корпусов ПГНИУ, устроил стрельбу. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Нападавшего задержали, его личность была установлена. В результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены.