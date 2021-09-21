В Египте арестованы родители 11-летней невесты и 12-летнего жениха

Силы безопасности Египта провели задержание родителей детей 11 и 12 лет. Несовершеннолетних решили поженить, передает Al Arabiya.

Из-за того, что в ситуацию вмешались власти помолвка детей из деревни Умм-Хенан в 30 км от Каира стала достоянием общественности.

Помолвка раскрылась, когда хозяин ювелирного магазина выложил в социальной сети Facebook купленные у него золотые украшения для невесты. По египетским традициям, это называется шабка. Жених обязан преподнести ее будущей супруге перед свадьбой.

Торжество помолвки прервала внезапно нагрянувшая полиция.

Помолка несовершеннолетних является нарушением статьи 80 Конституции Египта о защите детей. Согласно законодательству, в брак можно вступать только с 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Индии одну женщину в час убивают из-за приданого. Зачастую индийские семьи, желающие поженить своих детей, не могут без конфликтов договориться о том, сколько родители невесты должны заплатить родственникам жениха. В прошлом году жертвами этих споров стали 8200 женщин. Большинство из них убили после того, как семьи уже договорились о свадьбе, но позже не сошлись в вопросе приданного.