Продолживший лекцию педагог при стрельбе в пермском вузе объяснил свои действия

Преподаватель Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Олег Сыромятников, который не стал останавливать лекцию после стрельбы в образовательном учреждении, объяснил свои действия. Об этом сообщает портал 59.ru.

Педагог заявил, что в этой ситуации сделал все правильно.

«Когда студенты стали сообщать, что в восьмом корпусе находится вооруженный человек, эту информацию они увидели в чатах, я сразу позвонил декану, своему руководству. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более, пока информация не была официальной», — сказал Сыромятников.

Он отметил, что сохранял спокойствие и продолжал вести лекцию.

Преподаватель также рассказал, что закрыл металлическую дверь аудитории сразу. По его словам, ее невозможно пробить выстрелом.

Ранее сообщалось, что лекцию остановили только бойцы ОМОН, которые эвакуировали людей из восьмого корпуса вуза, в котором проходило занятие.

20 сентября студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, устроил стрельбу. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Нападавшего задержали, его личность была установлена. В результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены.

Также по факту стрельбы заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.