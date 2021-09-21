В России в два раза участились кражи телефонных номеров

Мошенники стали воровать телефонные номера россиян в два раза чаще. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам аналитика компании-разработчика программного обеспечения для информационной безопасности ESET Станислава Жураковского, злоумышленники получают в салонах сотовой связи SIM-карты третьих лиц, предъявляя поддельные доверенности.

Если в первом полугодии 2020 года в России фиксировалось порядка 500 краж телефонных номеров в месяц, то в первой половине 2021 количество подобных преступлений увеличилось до 1000 инцидентов ежемесячно, рассказал он.

Жураковский добавил, что сделать фальшивую доверенность несложно и недорого — достаточно купить за 300 рублей копию паспорта жертвы на черном рынке.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что, используя SIM-карту, аферисты могут получить доступ к мессенджерам, социальным сетям, электронной почте, мобильному банку.

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