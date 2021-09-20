Студенту, устроившему стрельбу в пермском вузе, может грозить пожизненное заключение

Студенту Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в пермском вузе, может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мера пресечения нападавшему будет определена в рамках Уголовного кодекса России.

СК РФ заявлял, что утром 20 сентября студент начал стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, более 20 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а потом доставлен в больницу.

Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». По данное статье минимальное наказание подразумевает лишение свободы на восемь лет, а максимальное — пожизненное.

20 сентября студент, который находился на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, устроил стрельбу. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Нападавшего задержал сотрудник ДПС, прибывший по вызову.

Согласно последним сведениям Минздрава, из 20 человек, доставленных в больницы после стрельбы в пермском вузе, девять сейчас в тяжелом состоянии.