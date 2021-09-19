В Китае погибли восемь пассажиров перевернувшегося корабля

На юго-западе Китая перевернулось пассажирское судно, жертвами кораблекрушения стали восемь человек, семеро числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По информации журналистов, спасатели вытащили из воды 39 пассажиров. Восемь из них были госпитализированы, но скончались в больнице. Судьба семерых человек пока неизвестна.

Корабль был рассчитан на перевозку 40 пассажиров, отмечает «Интерфакс». На место происшествия прибыли местные власти, ведутся поиски пострадавших, выясняются причины катастрофы.

Ранее в результате крушения у берегов Бали парома, который перевозил свыше 50 пассажиров, погибли 6 человек.

До этого в акватории греческого острова Корфу — в порту города Керкира — загорелся круизный лайнер MSC. Это большой корабль, рассчитанный на перевозку 1560 пассажиров.