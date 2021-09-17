В Москве открылись участки для голосования на выборах в Госдуму

Участки для голосования на выборах в Госдуму открылись в столичном регионе России.

Согласно распоряжению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, выборы будут проходить с 17 по 19 сентября, участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута, 17 сентября в городе откроется около 3,5 тыс. участков, в том числе три УИК дистанционного электронного голосования. Всего в России откроются около 96 тыс. участков.

Ранее на Камчатке и Чукотке в 08:00 по местному времени (23:00 по мск) открылись первые избирательные участки. Сообщалось, что завершится голосование на территории России в 21:00 по московскому времени 19 сентября, когда участки закроются в Калининградской области — самом западного регионе страны.