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В Домодедово нашли собаку Еву, которую несколько дней искали всем аэропортом

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@iamkate_thegreat/Instagram

Сотрудники аэропорта «Домодедово» отыскали собаку Еву, пропавшую несколько дней назад перед посадкой на рейс в Симферополь. Собака жива и чувствует себя хорошо, следует из сообщения в Instagram хозяйки собаки Екатерины Безручко.

«Самые лучшие новости, которые могут быть — это когда тебе звонят и говорят что твоя собака нашлась!!! Сегодня, около 4 утра Евочку поймали!», — пишет Безручко. Как следует из ее сообщения, для того, чтобы отыскать и поймать питомца, была использована толстовка девушки — собака учуяла родной запах, и сотрудники аэропорта смогли ее поймать. «Малышку накормили и погуляли, она успокоилась и чувствует себя хорошо! Надеюсь все будет отлично и сегодня мы воссоединимся всей семьей», — сказано в сообщении.

Ева пропала в Домодедово 10 сентября во время посадки на рейс в Симферополь, хозяйка обнаружила ее пропажу только по прилете в столицу Крыма. Хозяйка подозревала, что переносная клетка, в которой собаку сдали в багаж, была сломана, сообщает «Москва 24». Администрация аэропорта в ответ сообщила, что на клетке нет следов механического воздействия, и предположила, что животное перегрызло запирающий хомут. Была обнародована видеозапись, на которой видно, как собака сама покидает зону погрузки еще до доставки багажа на рейс.

Администрация воздушной гавани организовала круглосуточные поиски Евы на всей территории аэродрома, а перевозившая Екатерину и ее семью авиакомпания предложила хозяйке бесплатные билеты в Москву для встречи с питомцем.

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