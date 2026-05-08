Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Кашель дольше трех недель может указывать на рак

Врач Фомина: кашель дольше трех недель может быть симптомом рака или туберкулеза
GBJSTOCK/Shutterstock/FOTODOM

Если кашель не прошел за 21 день, это может указывать на множество заболеваний, в числе которых могут быть рак или туберкулез, объяснила «Газете.Ru» врач-терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Яна Фомина.

«Если кашель мучает вас уже три недели, не покупайте в аптеке «что-то от кашля». Запишитесь к терапевту, сделайте флюорографию, сдайте общий анализ крови и C-реактивный белок (маркер воспаления). Если лейкоциты и СОЭ в норме — воспаления в организме нет. Если повышены — врач назначит соответствующую антибактериальную терапию. Если снимок чистый, но кашель остается — терапевт направит вас к ЛОРу (исключить постназальный затек из-за ринита или синусита) и гастроэнтерологу (исключить ГЭРБ – гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь). Если снимок нашел затемнение — не паникуйте. В 70% случаев это банальная затяжная пневмония. В 20% — туберкулез. В 10% — онкология, – на ранней стадии тоже лечится», — объяснила врач.

Бывает, что кашель сохраняется долгое время, но снимок будет идеальным, а врач не слышит характерные для бронхита или пневмонии «свисты» в легких при дыхании. В таком случае причина кашля не в легких, а в других органах.

«Например, причиной кашля может быть постназальный затек (ринит, синусит). Слизь из носа стекает по задней стенке глотки, раздражает голосовые связки. Совет: Лечить нос (промывание солевыми растворами, спреи с кортикостероидами), а не легкие. Еще один виновник кашля — ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Соляная кислота из желудка забрасывается в пищевод и трахею, вызывая спазм. Бывает и такое, что кашель вызван лекарствами. Если вы пьете от давления эналаприл, лизиноприл или периндоприл — сухой кашель может быть их побочным эффектом. Вы можете сменить препарат на сартан (лозартан, валсартан) – титр дозировки при смене препарата определяет врач», — заключила доктор.

Кроме того, затяжной кашель может возникать при курении, работе на вредном производстве, аллергии, астме, ХОБЛ и так далее.

Ранее аллергикам посоветовали не использовать ионизаторы и озонаторы для очистки воздуха.

 
Теперь вы знаете
Подготовка к параду Победы, сроки за майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!