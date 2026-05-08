Кашель дольше трех недель может указывать на рак

Если кашель не прошел за 21 день, это может указывать на множество заболеваний, в числе которых могут быть рак или туберкулез, объяснила «Газете.Ru» врач-терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Яна Фомина.

«Если кашель мучает вас уже три недели, не покупайте в аптеке «что-то от кашля». Запишитесь к терапевту, сделайте флюорографию, сдайте общий анализ крови и C-реактивный белок (маркер воспаления). Если лейкоциты и СОЭ в норме — воспаления в организме нет. Если повышены — врач назначит соответствующую антибактериальную терапию. Если снимок чистый, но кашель остается — терапевт направит вас к ЛОРу (исключить постназальный затек из-за ринита или синусита) и гастроэнтерологу (исключить ГЭРБ – гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь). Если снимок нашел затемнение — не паникуйте. В 70% случаев это банальная затяжная пневмония. В 20% — туберкулез. В 10% — онкология, – на ранней стадии тоже лечится», — объяснила врач.

Бывает, что кашель сохраняется долгое время, но снимок будет идеальным, а врач не слышит характерные для бронхита или пневмонии «свисты» в легких при дыхании. В таком случае причина кашля не в легких, а в других органах.

«Например, причиной кашля может быть постназальный затек (ринит, синусит). Слизь из носа стекает по задней стенке глотки, раздражает голосовые связки. Совет: Лечить нос (промывание солевыми растворами, спреи с кортикостероидами), а не легкие. Еще один виновник кашля — ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Соляная кислота из желудка забрасывается в пищевод и трахею, вызывая спазм. Бывает и такое, что кашель вызван лекарствами. Если вы пьете от давления эналаприл, лизиноприл или периндоприл — сухой кашель может быть их побочным эффектом. Вы можете сменить препарат на сартан (лозартан, валсартан) – титр дозировки при смене препарата определяет врач», — заключила доктор.

Кроме того, затяжной кашель может возникать при курении, работе на вредном производстве, аллергии, астме, ХОБЛ и так далее.

Ранее аллергикам посоветовали не использовать ионизаторы и озонаторы для очистки воздуха.