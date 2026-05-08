«Необходимо обсудить с Россией». Лидеры Евросоюза готовятся к переговорам с Москвой

Председатель Евросовета Антониу Кошта рассказал об обсуждении лидерами стран Евросоюза организации потенциальных переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. По его словам, у ЕС есть возможность установить диалог с Кремлем. Для этого страны Европы должны выбрать единого представителя, но они не могут договориться о кандидатуре. В МИД РФ отмечали, что ЕС не может быть посредником из-за отсутствия нейтралитета.

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) ведут подготовку к потенциальным переговорам с Россией. Об этом, как пишет газета Financial Times (FT), председатель Евросовета Антониу Кошта заявил во время выступления во Флоренции:

«Я веду переговоры с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и выявить, что нам необходимо эффективно обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент».

По его словам, сейчас у Евросоюза есть потенциал для установления диалога с президентом России Владимиром Путиным. В то же время глава Евросовета указал на отсутствие сигналов из Москвы о готовности Кремля к переговорам с ЕС .

Кроме того, утверждает Кошта, президент Украины Владимир Зеленский в ходе апрельского саммита ЕС на Кипре поддержал вступление европейских стран в процесс урегулирования конфликта и призвал их «быть готовыми внести позитивный вклад в переговоры». Однако странам объединения необходимо продолжать обсуждения этой темы, чтобы определить «лидера, который мог бы вести переговоры с Россией от имени всех европейцев». При этом в FT напомнили, что среди членов Евросоюза нет единодушия по поводу кандидатуры вероятного представителя объединения, а также в вопросах, когда пойти на контакт с Кремлем и что предложить Путину.

По данным газеты, причиной активизации европейцев стало разочарование в посреднических усилиях США. Тем не менее, Кошта в своей речи заверил, что ЕС не хочет вмешиваться в ведущиеся Белым домом переговоры и намерен «избегать помех процессу, возглавляемому президентом [США Дональдом] Трампом».

Комментируя в соцсети X публикацию FT, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что подобные переговоры будут эффективны при соблюдении одного условия:

«Диалог — это хорошо, особенно если он действительно будет направлен на поиск решений и мира, а не на нереалистичные решения и затягивание конфликта».

В январе газета Politico сообщала, что страны Евросоюза обсуждают учреждение должности специального представителя для переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. Многие участники блока склоняются к тому, чтобы назначить на эту должность президента Финляндии Александра Стубба, однако имеются и другие кандидатуры. Например, представители Италии хотят, чтобы главным переговорщиком стал бывший премьер-министр страны Марио Драги.

По словам собеседников издания, европейцы стремятся присоединиться к переговорному процессу, поскольку опасаются, что в противном случае не смогут защитить свои «красные линии» . В частности, о необходимости хоть какого-то вовлечения в диалог заявляет президент Франции Эммануэль Макрон.

Не посредник, а сторона конфликта

В начале мая посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил газете «Известия», что Евросоюз не может быть посредником по урегулированию конфликта, поскольку объединение «взяло на себя финансовое и военное обеспечение продолжения [боевых] действий на Украине»:

«В данном случае мне кажется совершенно алогичной даже постановка вопроса о том, что непосредственные участники, спонсоры и стимуляторы процесса могут выступать в качестве посредников для ведения диалога».

Он добавил, что ЕС ни разу не выдвигал реалистичные предложения по окончанию боевых действий. Кроме того, он не может считаться нейтральной стороной, что является необходимым условием для посредничества в переговорном процессе.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с газетой выразил мнение, что пока ЕС снабжает Украину деньгами и оружием, он является стороной конфликта, а не посредником:

«Посреднику нужно сформулировать условия компромисса так, чтобы они подходили для обеих сторон. В случае с Европейским Союзом невозможно, потому что он уже долгое время делает ставку на поражение России».

Кроме того, 23 апреля Евросоюз ввел очередной пакет антироссийских санкций. В качестве ответа МИД РФ расширил перечень европейских чиновников, которым запрещен въезд в Россию.