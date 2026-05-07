«Предвзятые алгоритмы». Почему во Франции возбудили дело против Илона Маска

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Илона Маска и X

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование уголовного дела в отношении американского предпринимателя Илона Маска и соцсети X. Это произошло после того, как руководство компании не явилось на добровольные слушания по вопросу о нарушении законодательства платформами Маска. Теперь в прокуратуре грозят принудительно вызвать миллиардера в суд, а если он не придет — выдать ордер на задержание.

Французские правоохранительные органы запустили предварительное уголовное расследование в отношении американского предпринимателя Илона Маска и его соцсети X. Об этом пишет газета Le Monde.

«Прокуратура Парижа открыла 6 мая предварительное расследование против материнской компании соцсети X, ее руководителя Илона Маска и Линды Яккарино, до лета 2025 года [занимавшей пост] генерального директора соцсети»,

— сказано в материале.

В ведомстве сообщили, что фигурантов дела вызовут в суд, а в случае неявки будет выдан ордер на арест, эквивалентный обвинительному заключению . По данным газеты, помимо Маска и Яккарино повестки направили еще примерно 10 руководителям компании X.

«Еще раз подчеркивается, что эта процедура <…> направлена на соблюдение закона и защиту лиц, ставших жертвами уголовных преступлений, как в интернете, так и в реальной жизни», — сказано в заявлении.

Претензии, обыски и вызовы на допрос

Подразделение по кибербезопасности прокуратуры Франции возбудило дело в отношении X в январе 2025 года после того, как депутат Национальной ассамблеи (парламента) страны Эрик Боторель направил обращение с жалобой на «предвзятые алгоритмы» и «очевидное вмешательство» Маска в управление платформой. Одновременно аналогичную жалобу подал директор по кибербезопасности одной из французских госструктур — на появление в X «огромного количества ненавистнического и расистского контента». В феврале пресс-служба прокуратуры подтвердила проведение «первоначальных технических проверок» алгоритмов X. Позже к числу претензий добавилось отрицание чат-ботом Grok факта холокоста и создание нейросетью порнографических дипфейков .

В июле 2025 года представители X отвергли обвинения, а также объявили, что не будут предоставлять прокуратуре Франции доступ к алгоритмам соцсети, несмотря на официальные требования.

«Французские власти начали политически мотивированное уголовное расследование в отношении X по подозрению в манипулировании алгоритмом и «мошенническом извлечении данных»,

— заявили в компании Маска.

По словам представителей X, своим расследованием власти Франции пытаются ограничить свободу слова.

В том же месяце прокуратура передала уголовное дело полиции. А в декабре Еврокомиссия оштрафовала X на €120 млн . Министр иностранных дел Франции заявил, что это является «только началом» действий в отношении соцсети.

3 февраля сотрудники прокуратуры и жандармерии провели обыски в парижском офисе X, сообщала телерадиокомпания BFMTV. Кроме того, прокурор Лора Беккуо объявила об отправке Маску и Яккарино повесток о явке 20 апреля на добровольные слушания для расследования дела.

Однако в назначенный день никто из представителей X в прокуратуре не появился. Сам миллиардер назвал обыски «политической атакой» на компанию .

Кроме того, французские прокуроры обратились за помощью к американским коллегам, однако, как писала газета The Wall Street Journal, Министерство юстиции США отказалось содействовать расследованию :

«Министерство юстиции заявило французским правоохранительным органам, что оно не будет содействовать их усилиям в расследовании против X, принадлежащей Илону Маску.

Управление внешних связей минюста США обвинило Францию в неправомерном использовании системы правосудия в целях препятствования ведению американского бизнеса».

А 4 мая в официальном журнале Евросоюза раскрыли, что Маск и компания X подали иски в европейский суд с требованием отменить решение Еврокомиссии. Юристы заявили, что европейские чиновники нарушили право на защиту ответчиков, поскольку использовали недоступные им доказательства, а также нарушили положения нормативных актов.

«ЕК незаконно возложила ответственность на X.AI Holdings и Илона Маска, в том числе без надлежащего уведомления и с нарушением процедурных прав <…> а также неправомерно применила концепцию «единого экономического субъекта», распространив ответственность на связанные компании», — утверждалось в документах.

Также иски оспаривают и сам размер штрафов, которые, как считают юристы, были рассчитаны с нарушениями.