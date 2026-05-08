8 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

8 мая в мире отмечают День памяти и примирения. Поздравления с праздником принимают сотрудники Красного Креста. Православные верующие сегодня чтут память апостола и евангелиста Марка. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 8 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 8 мая

* Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне

В 2004 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения. С тех пор в эти дни жители разных стран чтут память жертв Второй мировой войны: проводят акции, возлагают цветы к мемориалам. Это повод не только вспомнить погибших, но и объединить усилия для предотвращения новых войн и урегулирования конфликтов мирным путем.

* Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

8 мая 1828 года в Швейцарии родился гуманист Жан Анри Дюнан. В середине XIX века он стал свидетелем последствий крупнейшего сражения австро-итало-французской войны — битвы при Солферино. После сражения на полях остались более 9 тыс. раненых. Потрясенный увиденным, гуманист основал организацию, которая стала заботиться о раненых, а впоследствии — обо всех пострадавших в гуманитарных кризисах, стихийных бедствиях и вооруженных конфликтах. Она получила название Международный комитет Красного Креста. А сам Анри Дюнан стал первым лауреатом Нобелевской премии мира. Сегодня Красный Крест вручает награды волонтерам и отличившимся сотрудникам.

* День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России

Поздравления с праздником сегодня принимают сотрудники Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Это ведомство координирует деятельность предприятий оборонно-промышленного комплекса, контролирует военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами, а также импорт и экспорт вооружений.

* День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России

Оперативные работники УИС помогают раскрывать преступления внутри колоний, тюрем, предотвращать побеги, контролировать осужденных. В этот день в учреждениях ФСИН России награждают отличившихся сотрудников и устраивают встречи с вышедшими в отставку коллегами.

* Всемирный день осла

Этот неофициальный праздник придумали зоозащитники. Он призван подчеркнуть важность животного, которое служит людям уже более 5 тыс. лет. Считается, что человек приручил его гораздо раньше лошади. Образ осла в литературе и фольклоре овеян упрямством и глупостью, хотя животное отличается трудолюбием и спокойствием.

* День белого лотоса

Памятная дата посвящена философу, путешественнице и основоположнице современной теософии Елене Блаватской. Создательница эзотерического течения в конце XIX века эмигрировала из России в США, где сконцентрировалась на духовной работе. Цветок лотоса символизирует чистоту и бессмертие души — ключевые идеи теософии.

* Всемирный день болельщика

Сегодня неофициальный праздник у болельщиков — людей, которые всей душой переживают за любимую команду и отдельных спортсменов. Праздник появился вскоре после волны насилия, которая захлестнула фанатов спорта из разных стран в период с 2007 по 2011 годы. Дата призывает болельщиков проявлять солидарность, не конфликтовать и не выносить эмоции с игрового поля в повседневную жизнь.

Это интересно! Одним из самых колоритных болельщиков ЧМ-2018 в России стал аргентинец Хуан Матиас Амайя. Чтобы попасть на матч любимой команды, он выехал из родного города за пять лет до начала игры и все это время крутил педали, добираясь до РФ на велосипеде.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 8 мая в других странах

Ночь женщин — Норвегия. Праздник возник по инициативе феминистского движения. Его придумали студентки, чтобы привлечь внимание к защите женских прав и установлению равноправия. В ночь женщин они выходят на улицы и расклеивают на домах временные таблички с именами выдающихся женщин.

День родителей — Южная Корея. В центре праздника — традиция почитания матери и отца. В этот день корейцы дарят родителям подарки, красные гвоздики и другие цветы, пишут теплые письма. Дети приносят из школ для пап и мам поделки и рисунки.

Фестиваль тюльпанов — Канада. Ежегодно в мае столица страны превращается в рай для любителей цветов: здесь стартует фестиваль тюльпанов. Улицы Оттавы украшают клумбы и бутики со свежими цветами. На две недели город превращается в столицу тюльпанов.

Религиозные праздники 8 мая

День памяти евангелиста Марка Александрийского

Марк Александрийский был одним из первых христианских проповедников и автором одного из четырех канонических Евангелий. Он родился в Иерусалиме, был свидетелем крестных страданий Христа. Апостол Марк нес слово Христово по всему миру. Он основал Церковь в Египте, стал первым епископом в Александрии, проповедовал в Ливии, Некрополе и Африке. Во время гонений на христиан не прятался. Язычники схватили его, подвергли пыткам и казнили. Апостол Марк считается покровителем писателей и проповедников, а также города Венеции. Его символом является крылатый лев.

Народные праздники 8 мая

* Марк Ключник

С давних времен в этот день на Руси вспоминали апостола Марка. Считалось, что святой может управлять дождями. Люди обращались к нему с молитвами, чтобы призвать дождь на землю или, напротив, утихомирить его. Вот почему в народе праздник назвали Марк Ключник: считалось, что святой может «запереть» или «отпереть» небо.

В этот день крестьяне просили святого послать щедрый урожай. Хозяйки принимались за уборку. Заварив отвар из крапивы, тщательно очищали им весь дом. Считалось, что так можно убрать не только видимую грязь, но и неудачи. После уборки шли на ярмарку или в лавку — за обновками для дома. Люди верили, что если в этот день «порадовать» жилище новыми занавесками, посудой или другими вещами, потраченные деньги вернутся в виде достатка и благоденствия.

Именины 8 мая

* Василий

* Марк

* Надежда

* Сергей

Приметы: что можно и что нельзя делать 8 мая

Приметы о погоде

Теплый день — к ласковому лету.

Гром гремит — грибы уродятся.

Если яблони до сих пор не покрылись цветами, урожая не видать.

Яркая радуга — к теплому маю.

Дождливый день — к щедрому урожаю ржи.

Дождь идет, а птицы поют — погода скоро наладится.

Что можно делать 8 мая

* Положить на ночь под подушку крапиву: наши предки верили, что так можно прогнать дурные сны.

* Убирать в доме, наводить порядок в делах.

* Матерям на Руси разрешалось в шутку похлестать крапивой по ногам дочь, засидевшуюся в девках — считалось, что так она скорее выйдет замуж.

* Подкармливать птиц — к достатку.

* Делать покупки для дома — все потраченное вернется с лихвой.

Что нельзя делать 8 мая

* Бездельничать: считалось, что так можно упустить свое счастье.

* Ругаться с родными — есть риск надолго испортить отношения.

* Отправляться в дальнюю поездку — путешественника могут поджидать неудачи.

* Лезть с непрошенными советами в чужие дела — и другим не поможешь, и свои дела испортишь.

* Спешить строить планы на будущее для влюбленных — можно спугнуть счастье.

Лунный календарь 8 мая

Фаза Луны: убывающая Луна, 21 лунные сутки.

Луна в знаке Водолей.

По мнению эзотериков, этот день благоприятен для решения множества дел и задач. В 21-е лунные сутки хорошо вести на работе переговоры, искать деловых партнеров, запускать новые проекты, оформлять документы. День благоволит энергичным людям. Звезды обещают хорошие шансы на успешное решение сложных вопросов.

День подходит для путешествий, отдыха, реализации намеченных домашних дел. В личных делах сегодня полезно осмыслить сделанное и спланировать стратегию развития на ближайшее будущее. Это будет нелишним и в любой другой день, независимо от астрологических прогнозов.

Какие исторические события произошли 8 мая

* 1541 год — испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи и первым в Европе пересек юго-восток Северной Америки.

* 1713 год — по указу Петра I столицу Российского государства перенесли из Москвы в Санкт-Петербург.

* 1886 год — впервые произведен напиток Coca-Cola, созданный доктором Джоном Пембертоном.

* 1945 год — подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, завершивший Вторую мировую войну в Европе. В СССР этот день стал предвестником праздника Победы 9 мая.

* 1945 год — завершилась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск.

* 1949 год — в берлинском Трептов-парке открыт монумент «Воин-освободитель».

* 1965 год — в СССР утвердили положение о почетном звании «Город-герой». Первыми городами-героями стали Ленинград, Сталинград и Севастополь.

* 1967 год — в Александровском саду у Кремля состоялось открытие мемориального ансамбля «Могила Неизвестного Солдата» в память о павших воинах, оставшихся неизвестными.

* 1970 год — вышел последний альбом The Beatles «Let It Be», выпущенный после распада группы.

* 1988 год — в СССР создали первую оппозиционную политическую партию — Демократический союз. Сторонники партии выступали за отмену монополии КПСС на власть.

* 2020 год — российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д» погрузился на дно Марианской впадины.

Дни рождения и юбилеи 8 мая

* В 1744 году родился Николай Новиков — русский писатель, журналист и просветитель, один из первых общественных деятелей во время правления Екатерины II.

* В 1779 году родился Константин Романов — великий князь, поэт, президент Российской академии наук.

* В 1828 году родился Анри Жан Дюнан — основатель Международного Красного Креста и первый лауреат Нобелевской премии мира.

* В 1884 году родился Гарри Трумэн — 33-й президент США. На посту главы государства он принял решение о применении атомного оружия и инициировал план Маршалла.

* В 1903 году родился Фернандель — французский актер и комик, один из самых популярных артистов довоенной Европы.

* В 1904 году родился Борис Ливанов — советский актер и режиссер, народный артист СССР. Он сыграл во многих картинах времен Советского Союза и стал символом МХАТа.

* В 1923 году родился Григорий Дольников — советский летчик-ас, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза и участник Великой Отечественной войны.

* В 1940 году родился Владимир Дейнека — советский и российский военачальник, служивший в структуре ПВО и Военно-воздушных сил СССР.

Кто скончался 8 мая • В 1880 году умер Гюстав Флобер — французский писатель-прозаик. • В 1903 году умер Поль Гоген — французский живописец-постимпрессионист. • В 1992 году умер Сергей Образцов — режиссер, актер, основатель Центрального театра кукол, народный артист СССР. • В 2019 году умер Евгений Крылатов — советский и российский композитор, автор музыки более чем к 120 фильмам и мультфильмам.

Кто отмечает день рождения

* 74 года исполняется Александру Ильину — актеру театра и кино, который сыграл в сериалах «Маросейка, 12», «Марш Турецкого» и воплотил образ отца официантки Насти в сериале «Кухня».

* 64 года исполняется Валерию Тодоровскому — режиссеру, продюсеру, автору «Страны глухих» и «Оттепели».

* 63 года исполняется Мишелю Гондри — французскому кинорежиссеру, прославившемуся фильмом «Вечное сияние чистого разума».

* 51 год исполняется Луису Энрике — испанскому футболисту и олимпийскому чемпиону 1992 года. Сегодня занимает должность главного тренера французского клуба «Пари Сен-Жермен».

* 51 год исполняется Энрике Иглесиасу — испанскому певцу, покорившему мировые чарты своими латино-хитами, сыну Хулио Иглесиаса.

* 50 лет исполняется Вадиму Галыгину — резиденту Comedy Club и шоумену.

* 48 лет исполняется Мэттью Дэвису — американскому актеру, звезде фильмов «Блондинка в законе» и сериала «Дневники вампира».

* 37 лет исполняется Ларсу Эллеру — датскому хоккеисту, завоевавшему Кубок Стэнли с клубом «Вашингтон Кэпиталс» в 2018 году.

* 30 лет исполняется 6ix9ine — американскому рэперу с дредами и татуировками на лице, который прославился песнями MALA и GOOBA.