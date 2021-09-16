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Стали известны подробности по делу полицейских, бравших взятки садовым инвентарем

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Global Look Press

Стали известны подробности уголовного дела в отношении троих подмосковных полицейских, которых обвиняли в получении имущественных взяток. Об этом пишет «Ъ».

Накануне троим вынесли приговор — экс-начальнику ОМВД по городскому округу Чехов Андрею Большакову дали семь лет и три месяца лишения свободы, его бывшие подчиненные начальник отдела исполнения административного законодательства (ОИАЗ) подполковник Вадим Золотов и инспектор ОИАЗ подполковник Андрей Кузнецов получили по семь лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

По данным следствия, в 2018 году за общее покровительство полицейские получили от предпринимателя имущество на общую сумму более 160 тыс. рублей.

Как пишет «Коммерсант», взятки выглядели «весьма оригинально».

«Бизнесмен передал полицейским две дровницы, каминный набор (щетки, совки, кочерги и щипцы), ведра для мусора, садовые кованые качели, несколько мангалов, скамеек, уличных светильников, подставок для тандыра с аксессуарами и даже шампуров», — говорится в статье.

Отмечается, что большинство из «нажитого» присвоил себе Большаков с целью облагородить свой загородный участок.

Также выяснилось, что в 2018 году, уже получив имущество, полицейские вновь обратились к предпринимателю с предложением дальнейшего покровительство За это предприниматель должен был платить им по 200 тыс. руб. ежемесячно. Коммерсант сделал вид, что согласился, а сам обратился в полицейское управление собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержали боровшегося с коррупцией полицейского за взятку в 1 млн рублей.

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