Число заразившихся хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius выросло

На круизном лайнере MV Hondius зафиксировали рост заболеваний хантавирусом, число заразившихся возросло до девяти человек. Об этом сообщил медицинский центр Университета Радбауд в нидерландском городе Неймеген, передает ТАСС.

Отмечается, что результат теста на хантавирус, взятый у бывшего пассажира судна, показал положительный результат. Пациент был проинформирован.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Было известно о восьми случаях заражения, из них трое человек не выжили.

Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высок риск в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.

