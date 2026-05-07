«Не смогу принять участие». Пашинян объяснил, почему не приедет на парад Победы в Москву

Пашинян не приедет на парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не сможет посетить парад Победы 9 мая в Москве из-за начала предвыборной агитации в республике. Об этом он проинформировал президента РФ Владимира Путина во время визита в Москву 1 апреля. В Кремле заявили, что в этом году специально не рассылали приглашения иностранным гостям на парад, но некоторые политики все равно изъявили желание приехать.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не будет присутствовать на параде в День Победы 9 мая, о чем он сказал президенту РФ Владимиру Путину.

« Во время своего визита в Москву 1 апреля я проинформировал президента России, что, поскольку в Армении начинается предвыборная агитация, я не смогу принять участие в мероприятиях 9 мая », — приводит его слова Интерфакс.

4 мая в преддверии парламентских выборов в Армении, намеченных на 7 июня, в Ереване прошли сразу три крупные встречи: саммит Европейского политического сообщества (в котором участвуют 27 стран Евросоюза и еще 21 государство), саммит Армения — Европейский союз, а также государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона.

Что сказали в Кремле

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в этом году Москва специально не приглашала на парад иностранных гостей .

«Мы специально на празднование не приглашали, как в прошлом году, иностранных гостей», — процитировало его РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что в 2025 году Москву посетила большая группа иностранных гостей, так как дата была юбилейной.

«В этом году мы специальных приглашений не рассылали», — заявил Ушаков.

Несмотря на это некоторые иностранные политики изъявили желание посетить Москву в праздничные дни , сказал представитель Кремля.

Кто посетит Москву 9 мая

РИА Новости 7 мая сообщило, что в Москве приземлился самолет правителя Малайзии султана Ибрагима. Он направился в Москву по приглашению Путина для участия в праздновании Дня Победы, отметили в пресс-службе короля.

О намерении приехать на парад Победы заявлял и премьер Словакии Роберт Фицо, что подтвердил Ушаков.

5 мая Фицо уточнил, что участвовать в параде не планирует, но намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретиться с Путиным.

«Я возложу цветы к Могиле Неизвестного Солдата Красной армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение, и у меня состоится короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. Я не собираюсь на военный парад. Это будет тот же формат, что и раньше», — рассказал глава словацкого правительства.

При этом он добавил, что не будет испытывать каких-либо «угрызений совести» из-за поездки в российскую столицу. До этого Эстония, Латвия и Литва отказались предоставить свое воздушное пространство для пролета самолета Фицо в Россию.

Премьер Словакии в ответ заявил, что найдет другой маршрут. Впоследствии свое воздушное пространство для пролета ему предоставила Чехия.

СМИ сообщали, что парад 9 мая в этом году могут посетить президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также президент Абхазии Бадра Гунба .

Ранее Зеленский во время своего выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявил, что парад 9 мая в Москве может быть атакован беспилотниками.

« Украинские дроны могут также прилететь на этом параде », — сказал Зеленский.

В ответ в Госдуме заявили, что Россия способна защитить Красную площадь «от любых дронов» и предупредили, что на любые провокации в День Победы последует удар «по Банковой в первую очередь».

«Если будут провокации, вполне могут быть нанесены удары по административным зданиям, находящимся в центре Киева, по Банковой, естественно, которая уже давно напрашивается. Но это в случае провокации. Наши вооруженные силы, наше ПВО готово к отражению атак», — сказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.