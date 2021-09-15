Псаки: Байден пройдет повторную вакцинацию от коронавируса как только будет возможно

Президент США Джо Байден собирается сделать повторную прививку от коронавируса, как только такая процедура станет возможной. Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Да, как только этот процесс будет одобрен», — сказала Псаки.

Она напомнила, что 18 августа специалисты министерства здравоохранения и социального обеспечения США заявили о необходимости повторной вакцинации от коронавируса. Однако это решение рассматривают в Управлении по контролю за качеством пищевых продуктов, и пока эта процедура продолжается.

Ранее Байден подписал указ о новых мерах по борьбе с коронавирусом, который предусматривает, что все федеральные служащие, их подрядчики, медперсонал и сотрудники крупных компаний обязаны будут вакцинироваться. По словам Байдена, требования затронут около 100 млн американцев — это две трети работающих в стране граждан.

Также Минтруду США было поручено обязать компании, в которых работают от 100 человек, провести вакцинацию всех сотрудников. При этом в отличие от госслужащих, вакцинацию можно заменить на еженедельные ПЦР-тесты. За неисполнение требований предприятия могут быть оштрафованы.