Швейцарский ученый прогнозирует появление новых «неуязвимых» штаммов коронавируса

Нельзя исключать появления новых вариантов коронавируса, которые, обладая высоким уровнем заразности, будут способны избегать эффективности антител, считает профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich), иммунолог Саи Редди (Sai Reddy).

По мнению ученого, штаммы «бета» и «гамма» развили мутации, благодаря которым могут частично избегать воздействия антител». Что касается дельта-варианта, то он «является гораздо более заразным, но до настоящего времени не сформировал» таких мутаций.

При этом он отметил — недавние научные открытия показывают, что вирусная нагрузка варианта «дельты» настолько высока, что любой невакцинированный человек, который заразится им, может стать «суперраспространителем».

Редди считает, что, весьма вероятно, появится новый вариант коронавируса, и «мы больше не сможем полагаться только на вакцинацию».

«Осенью мы увидим рост случаев заболевания, а вместе с ним и прорыв в вакцинации. Не потому, что вакцины плохо работают, а потому, что у нас низкий уровень вакцинации. Следовательно, вирусов будет циркулировать намного больше», — рассказал Редди в интервью газете SonntagsBlick.

«Это больше не COVID-19. Я бы назвал это COVID-21. Итак, верно — если вы откажетесь от вакцинации, в какой-то момент вы заразитесь вирусом», — заявил Редди.

По его словам, впереди ждут «шесть очень тяжелых месяцев».

Ранее британский ученый спрогнозировал будущее коронавируса — возможно, в ближайшем будущем COVID-19 станет лишь еще одной «простудой».