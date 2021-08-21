Семь детей госпитализировали с отравлением из парк-отеля в Подмосковье

Семь школьников были госпитализированы с отравлением из парк-отеля в подмосковном Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних в городском округе Одинцово. Подростки проживали в парк-отеле «Ершово». По предварительным данным в медицинское учреждение с жалобам на плохое самочувствие доставлено 7 малолетних в возрасте от 10 до 13 лет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, а также дана правовая оценка ответственных за состояние детей лиц.

Кроме того, как сообщает ТАСС, проверку в связи с отравлением начали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что парк-отелю было выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

«Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование сотрудников пищеблока, заболевших и контактных», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее Следственный комитет России по Ростовской области возбудил уголовное дело в связи с отравлением в центре загородного отдыха в Волгодонске более 30 детей в возрасте от 10 до 14 лет. У пострадавших были симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты.