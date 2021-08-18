В Швеции гора «усела» из-за таяния ледника

Покрытая ледником южная вершина горы Кебнекайсе в Швеции подтаяла — ее высота уменьшилась почти на два метра и составляет теперь 2 094,6 м над уровнем моря, сообщили в Стокгольмском университете.

В 2019 году южный пик массива Кебнекайсе был понижен до второго места в рейтинге шведских гор после того, как растаяла почти треть ледника. Северная вершина, где нет ледника, сейчас является самой высокой в стране — 2 096,8 метра.

По словам исследователей научной станции Тарфала, высота пика за последний год уменьшилась почти на два метра вследствие более высоких температур.

«Это самая низкая высота, зарегистрированная с момента начала измерений в 1940-х годах... Уменьшение пика и изменение внешнего вида в основном можно объяснить повышением температуры воздуха, но также и изменением ветровых условий, которые влияют на места скопления снега зимой», — говорится в заявлении университета.

Южный пик Кебнекайсе в середине 1990-х годов достигал 2 118 м в высоту.

По данным недавнего доклад климатической комиссии ООН, глобальное потепление вызвало беспрецедентное таяние ледников и было близко к тому, чтобы выйти из-под контроля.

Ранее ООН заявило, что засухи унесли жизни более полумиллиона человек за последние полвека.