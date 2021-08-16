Мужчину сбросили с балкона в Когалыме

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором мужчину сталкивают с края балкона в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа.

На кадрах видно, как мужчина сидит на самой кромке балкона ногами на улицу. Что побудило его к таким действиям, неизвестно.

Вскоре сзади к нему подходит человек и толкает его плечом. Мужчина падает, на лету ударившись об висящий на здании кондиционер.

По данным канала, видео засняли случайные очевидцы произошедшего.

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Подобный инцидент произошел также на северо-востоке Москвы: мужчина упал из окна на 17-м этаже многоквартирного дома. Он умер от полученных травм.