В Екатеринбурге полицейские задержали участников криминальной сходки

Екатеринбургские полицейские из отдела по борьбе с организованной преступностью провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны несколько человек. Об этом сообщает Life.ru.

«Наличие большого количества сотрудников правоохранительных органов в микрорайоне, о котором идет речь, объясняется тем, что полицейские из подразделения по борьбе с организованной преступностью совместно с коллегами из подразделения СОБР региональной Росгвардии провели спецоперацию по пресечению «стрелки». В результате сыщики задержали группу граждан, в настоящее время устанавливаются личности и цели сбора», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что в задержании приняло участие подразделение СОБР Росгвардии.

Инцидент произошел рядом с рестораном EatMeet на улице Юмашева. Как сообщает корреспондент e1.ru, силовики уложили на асфальт более десяти человек.

Ранее полицейские задержали сбежавших из выборгского суда братьев Мигутиных.