В Турции перевернулся автобус с пассажирами

Порядка 33 человек пострадали после того, как пассажирский автобус перевернулся в Турции. Об этом сообщает телеканал TRTHaber.

Уточняется, что автобус ехал Агры в Измир. Инцидент произошел на трассе Анкара – Ушак.

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Это второй подобный инцидент за последний месяц. Ранее автобус, перевозивший российских туристов из поселка Конаклы, перевернулся около курортного города Манавгат в провинции Анталия. Тургруппа состояла из 22 человек, в их числе были девять детей. Все туристы были из Самарской области. По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое, у него диагностировали черепно-мозговую травму. Для него провели телемедицинский консилиум, в котором приняли участие специалисты НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России и медицинские специалисты больницы в Анталии.