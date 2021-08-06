Посольство РФ: россиян среди пострадавших при ДТП в Турции не было

Граждан России, по предварительным данным, среди пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в турецком Мармарисе нет. Об этом сообщили в посольстве РФ в Анкаре, передает РИА «Новости».

«Шестого августа в 4.45 (мск) в районе Сома провинции Маниса на западе Турции автобус, следовавший по маршруту Стамбул — Измир, въехал в припаркованный на обочине грузовик. В результате ДТП погибли шесть человек, пострадали 37. По предварительным данным, россиян среди пострадавших и погибших нет», — сообщили в посольстве.

Отмечается, что сотрудник российского консульства контактируют с местными властями, обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в результате аварии погибли девять человек (шесть на месте, трое в больнице), в том числе десятимесячный ребенок, и 30 человек пострадали. При этом в автобусе находились 50 человек.

2 августа около курортного города Манавгат в провинции Анталия произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов из поселка Конаклы.