СМИ: полицейский скончался после стрельбы у Пентагона

Офицер полиции скончался после стрельбы, которая произошла у Пентагона, сообщает CNN со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

Точные обстоятельства гибели полицейского пока неизвестны.

По данным СМИ, по меньшей мере один человек получил ранения, о его состоянии не сообщается. Местный телеканал WDVM сообщает, что речь идет о трех раненых. Одного пострадавшего перевезли в больницу на вертолете, двух других доставили в госпиталь на машине скорой помощи.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный мужчины открыл стрельбу возле Пентагона. Затем стало известно, что нападавший был ликвидирован сотрудником службы охраны здания оборонного ведомства США возле входа в транзитный центр комплекса.