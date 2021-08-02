Уголовное дело возбуждено по факту аварии с владельцем сети АЗС в Крыму

Полицейские завели уголовное дело в отношении 52-летнего водителя Lexus по факту аварии, которая произошла 31 июля на магистрали Симферополь – Евпатория. В результате ДТП погибла женщина, находящаяся в салоне Toyota на пассажирском сидении, сообщает пресс-служба МВД по Крыму на официальном сайте.

По данным следствия водитель автомобиля Lexus LX 570, нарушив требования п. 9.9. ПДД России, когда запрещается двигаться машинам по обочинам, ехал по правой обочине. В результате произошла авария с авто Toyota Camry, осуществлявшим поворот налево на грунтовую дорогу.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира автомобиля Toyota Camry — женщина и 11-летний мальчик, которые были доставлены в лечебное учреждение. Позже поступила информация о том, что женщина скончалась в реанимационном отделении в результате полученных телесных повреждений», — уточнили в ведомстве.

Как сообщал ТАСС, владелец одной из крупнейших на Крымском полуострове сетей АЗС «ТЭС» Сергей Бейм подтверждал, что стал участником дорожного происшествия. Бизнесмен уточнил, он следовал на своем Lexus LX570 по обочине дороги, а водитель Toyota Camry совершал поворот.

Сейчас назначен ряд экспертиз, идут следственные действия. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства СК России по региону.

Ранее в Крыму пять человек погибли в аварии с «Камазом».