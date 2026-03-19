Может ли переливание молодой крови остановить старение мозга, рассказал ученый

В экспериментах на мышах, где старым грызунам переливали кровь молодых, ученые наблюдали эффекты, похожие на частичное «омоложение» мозга, но для людей польза от переливания не доказана, рассказал «Газете.Ru» директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев.

«В классической работе 2014 года воздействие молодой крови у старых мышей улучшало синаптическую пластичность гиппокампа и показатели обучения и памяти. В другой работе показано, что человеческая пуповинная плазма и фактор TIMP2 улучшали гиппокамп-зависимые когнитивные функции у старых мышей. Но это доклинические модели на животных, а не доказательство эффективности у людей», — рассказал специалист.

В небольшом рандомизированном исследовании у пациентов с болезнью Альцгеймера молодая плазма была в целом переносимой, но исследование было маленьким и коротким.

«Авторы прямо указали, что эффективность определить нельзя. Анализы не показали изменения глобальной когниции или функциональной связности мозга; были лишь отдельные сигналы по функциональным шкалам, причем без корректировки на множественные сравнения. Очевидно, это не является доказательством остановки старения мозга», — объяснил Москалев.

По его словам, более современные работы на животных показывают, что полезный эффект может быть связан не столько с добавлением «молодых факторов», сколько с разбавлением «старых» факторов.

«В мышиных моделях нейтральный обмен плазмы/разбавление старой плазмы улучшали когнитивные тесты и уменьшали нейровоспаление. Это означает, что сама идея «молодая кровь омолаживает» биологически слишком упрощена. Механизмы остаются не до конца понятными даже в животных моделях. Как клинический метод для остановки старения мозга переливание молодой крови сейчас не подтверждено и вне исследований не должно рассматриваться как доказанная терапия», — заключил доктор.

