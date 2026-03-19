Песков высказался о работе Дмитриева в двусторонней группе России и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней рабочей группы РФ и США. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью газете «Известия».

«Дмитриев продолжает работать», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности в данный момент находится на паузе.

12 марта Кирилл Дмитриев сообщил, что по поручению российского лидера Владимира Путина провел встречу с руководителями рабочей группы по экономическому взаимодействию Москвы и Вашингтона. По словам специального представителя главы государства, участники переговоров обсудили перспективные проекты, способные содействовать восстановлению двусторонних отношений и стабилизации текущей кризисной ситуации на мировых энергетических рынках.

Ранее спецпредставитель Путина спрогнозировал крупнейший энергетический кризис в Европе.