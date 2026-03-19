Сотни украинских солдат пропали в «черной дыре» в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, очередная «черная дыра» для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которой бесследно исчезают солдаты, появилась у небольшого села Зыбина в Волчанском районе. Большинство потерь в ней пришлось на военнослужащих 159-й механизированной бригады ВСУ. Анализ украинских объявлений о поиске пропавших без вести показал, что оттуда не вернулись с задач сотни ее солдат.

18 марта полковник десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ Владимир Кобылянский заявил, что как минимум 70% мобилизованных украинцев, поступающих в учебный центр, имеют негативное отношение к службе.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит личного состава, военные устали, а ротации недостаточно.

Ранее сообщалось, что бригада ВСУ потеряла боеспособность под Волчанском.