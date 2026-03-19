В России компании стали предлагать больше денег креативным работникам

В России больше всего среди креативщиков зарабатывают продюсеры и маркетологи

Аналитики назвали профессии со стабильным ростом заработных плат в креативном секторе. Согласно данным исследования, проведенного специалистами рекрутинговой платформы hh.ru и коммуникационного агентства PR DEV, наибольшая медианная зарплата по итогам февраля 2026 года в сфере креативных профессий зафиксирована в вакансиях для продюсеров — 101,2 тыс. рублей, маркетологов-аналитиков — 100 тыс. рублей, event-менеджеров — 89,8 тыс. рублей, PR-менеджеров — 88,9 тыс. рублей и дизайнеров — 84,4 тыс. рублей.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Менее высокие, но при этом стабильные предложения отмечаются для копирайтеров — 70,7 тыс. рублей, SMM-менеджеров — 69,8 тыс. рублей, редакторов — 63,5 тыс. рублей, контент-менеджеров — 61,2 тыс. рублей, подкаст- и видео-продюсеров — 60–65 тыс. рублей.

При этом сильнее всего медиана зарплатных предложений в сфере креативных профессий выросла за последний год у копирайтеров — на 17%, с 60,6 тыс. до 70,7 тыс. рублей. Рост на 16% отмечен у SMM-менеджеров (с 60 тыс. до 69,8 тыс. рублей), на 14% — у режиссеров и сценаристов (с 65 тыс. до 73,8 тыс. рублей), на 12% — у event-менеджеров (с 80,2 тыс. до 88,9 тыс. рублей) и на 11% — у журналистов (с 54,4 тыс. до 60,2 тыс. рублей).

Эксперты связывают рост зарплат с высокой конкуренцией на рынке труда в сегменте digital и креатива, а также с ростом спроса на профессионалов, способных создавать контент и кампании под новые форматы, включая социальные сети, подкасты и видеоплатформы.

«Сегмент креативных профессий продолжает динамично развиваться, особенно в PR, digital-маркетинге и SMM. Компании готовы предлагать более высокие зарплаты, чтобы удерживать квалифицированных специалистов и привлекать новых», — отмечает CEO PR DEV Алла Аксенова.

Кроме того, собственница коммуникационного агентства предположила увеличение в 2026 году спроса на специалистов по брендингу и креативных директоров, что связано с развитием личного и корпоративного бренда компаний, расширением проектов в социальных сетях и интеграцией digital-инструментов в рекламные кампании.

По оценке аналитиков, тенденция роста зарплат сохраняется, а наибольший потенциал увеличения остается у SMM-специалистов, копирайтеров и креативных продюсеров, которые объединяют навыки маркетинга, коммуникаций и стратегического контента.

