Петербуржец получил два года условно за визит в аэропорт с гранатой в рюкзаке

В аэропорту Пулково был задержан житель Санкт-Петербурга с гранатой в рюкзаке, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Отмечается, что мужчина зашел в пассажирский терминал 12 мая в 17:00, «имея умысел на незаконное ношение взрывных устройств». В рюкзаке у него была ручная осколочная граната Ф-1 с тротилом массой 50–56 граммов. Взрывное устройство обнаружили сотрудники службы безопасности.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности при содействии МВД и Росгвардии задержала 45 подпольных «оружейников» в 25 субъектах России.

Отмечается, что силовикам удалось пресечь деятельность 32 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов. Злоумышленники размещали в интернете объявления по продаже незаконно изготовленного оружия.

По итогам операции были изъяты 272 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства, самодельное стреляющее устройство, а также мины, 65 ручных гранат и другие боеприпасы.