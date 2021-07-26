Учитель Зеленского назвал речь президента Украины «далекой от идеала»

Учитель Александр Авраменко, преподававший украинский язык Владимиру Зеленскому, назвал речь главы государства «далекой от идеала» из-за недостатка практики в прошлом. Об этом он рассказал в интервью порталу Obozrevatel.

По словам Авраменко, овладеть языком Зеленскому мешало то, что у него не было времени заниматься регулярно.

«Два года он учился, однако не систематически. Пять-семь занятий – и три месяца или даже полгода перерыв. Затем снова три-четыре – и пауза. А для результата нужна система», — поделился Авраменко.

Учитель подчеркнул, что президенту Украины еще далеко до идеала, но он «не безнадежный». По мнению Авраменко, мягкие шипящие, получающиеся у Зеленского, это «шшьо» вместо «що» – «русизмы, корявые грамматические формы».

Он заключил, что над языком Зеленскому еще нужно работать и работать, но «жизнь заставила на украинский перейти».

Ранее в школьном учебнике по украинскому языку авторства Александра Авраменко нашли ссылку на порносайт. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о распространении материалов порнографического характера среди несовершеннолетних. Работники киберполиции уже заблокировали сайт, ссылка на который была напечатана в школьном учебнике.