Более 20 судов Москвы эвакуировали после поступивших сообщений о «минировании»

После сообщений о «минировании» осуществлена эвакуация 21 районного суда города. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителей Мосгорсуда.

По информации корреспондента «Газеты.Ru», из-за «угрозы взрыва» эвакуировали людей из здания суда на станции метро «Бутырская». Там расположен суд по интеллектуальным правам. В работе суда объявлен перерыв, ждут служебную собаку.

Пресс-секретарь Московского городского суда Валерий Лазарев уточнил, что уже 13 судов проверили оперативные службы.

В остальных эвакуированных судах сейчас работают кинологи.

Сообщения об угрозе взрыва поступали в Останкинский, Преображенский, Чертановский, Измайловский, Кунцевский, Черемушкинский, Щербинский, Хорошевский, Зеленоградский, Троицкий, Тимирязевский и Гагаринский районные суды.

Ранее стало известно о поступивших сообщениях о «минировании» 12 судов Москвы.