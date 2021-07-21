Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что после получения первой дозы вакцины против COVID-19 необходимо принять меры, чтобы не заболеть коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Самое важное — до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19. Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты — антитела, клетки памяти и так далее», — подчеркнул он.

По словам врача, если организм в данный момент получает дозу «живого вируса», ответ может быть непредсказуемым: как весьма слабым, по типу обычного ОРВИ, так и чрезмерным, с тяжелым мультисистемным поражением.

«Поэтому важно соблюдать все противоэпидемические меры. Через три недели — к моменту введения второй дозы вакцины — иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен», — сказал специалист.

Однако если человек заболел в промежутке между введением доз, следует обратиться к врачу, добавил он.

Также Поздняков уточнил, что в первые два-три дня после вакцинации не рекомендуется подвергать себя чрезмерным нагрузкам.

Кроме того, эксперт посоветовал не ослаблять противоэпидемические меры, чтобы при заражении не быть источником распространения заболевания и не болеть даже в легкой форме.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский сообщил, что некоторые россияне во время вакцинации от коронавируса получают только первую дозу препарата и не являются на вторую стадию, оставаясь уязвимыми к вирусу.