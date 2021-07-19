ВОЗ рекомендовала кормящим матерям прививаться от COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) порекомендовали кормящим матерям вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По информации стратегической консультативной группы ВОЗ по иммунизации, дети в таких случаях не только не подвергаются риску, но даже могут получить защиту от вакцины, которой привиты их матери. Поэтому специалисты не рекомендуют прекращать из-за вакцинации кормление грудью.

Кроме того, в ВОЗ рекомендовали включить беременных женщин и детей с сопутствующими заболеваниями в одну из приоритетных групп для иммунизации от коронавирусной инфекции. А также отметили, что беременные женщины подвергаются более серьезному риску тяжелого протекания инфекции.

Ранее ученые Кемеровского государственного медицинского университета и Читинской государственной медицинской академии сообщили, что беременные женщины заражаются коронавирусной инфекцией в три раза чаще, чем другие люди.