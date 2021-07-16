В Амстердаме появился первый в мире распечатанный на 3D-принтере мост

Первый в мире распечатанный на 3D-принтере мост для пешеходов установили в амстердамском квартале красных фонарей, сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что S-образный стальной мост, строившийся более четырех лет, будет служить «живой лабораторией» в голландской столице. Мост будет «обрабатывать» пешеходное движение — он оснащен датчиками, поэтому конструкторы смогут контролировать его в режиме реального времени.

Данные позволят экспертам отслеживать, как он изменяется в течение срока его службы — например, прогибается ли сталь из-за шагов и сколько людей его используют.

Данные датчиков также будут помещены в «цифрового двойника» моста — компьютеризированную версию, имитирующую реальную физическую версию — это поможет ответить на вопрос о пригодности стали, напечатанной на 3D-принтере.

«Металлическая конструкция, напечатанная на 3D-принтере, большая и достаточно прочная, чтобы выдерживать движение пешеходов, никогда раньше не строилась. Мы протестировали и смоделировали структуру и ее компоненты на протяжении всего процесса печати и после его завершения, и здорово увидеть, что она наконец открыта для публики», — сказал соавтор проекта профессор Лерой Гарднер из Департамента гражданской и экологической инженерии.

Ранее стало известно, что в Калифорнии будет возведен первый в мире микрорайон, состоящий из домов, которые были созданы при помощи 3D-принтера.