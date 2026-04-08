«Не наношу даже тональный крем»: солистка «Тутси» поддержала тренд на отказ от макияжа

Певица Ирина Ортман в разговоре с «Газетой.Ru» призналась, что поддерживает тренд среди звезд на отказ от макияжа. Она отметила, что сама практически не пользуется косметикой.

Солистка группы «Тутси» рассказала, что в повседневной жизни, за пределами сцены, предпочитает краситься по минимуму.

«В последнее время в обычной жизни не наношу даже тональный крем, только причешу бровки свои, подкручу реснички, на губки нанесу бальзамчик и вперед. И вот даже сейчас, приехав на репетицию, я абсолютно без макияжа», — поделилась Ортман.

Тренд на естественность, который задала актриса Памела Андерсон, поддерживает и Эвелина Бледанс. Она рассказала, что отказалась от макияжа и стала выглядеть свежее. По словам артистки, она лишь рисует брови, которые выщипала. Также Бледанс призналась, что для хорошего внешнего вида важен сон и отдых.

Что касается Ирины Ортман, то у нее есть другие секреты привлекательности. Певица рассказывала, что худеет на специальной диете, которая помогает ей сбрасывать по 5 кг за две недели. Секрет в питании — с утра молочный коктейль с бифидобактериями и горсть кедровых орешков, затем пять несладких фруктов в течение дня, а на ужин греческий салат.

Ранее Ирина Ортман не исключила, что прибегнет к пластике в будущем.