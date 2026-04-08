Новая находка ученых в Китае перевернула представления об эволюции живых существ

Команда ученых из Оксфордского университета и Юньнаньского университета обнаружила в Китае уникальное месторождение ископаемых, которое меняет представления о ранней эволюции животных. Многие сложные формы жизни существовали еще до начала кембрийского периода. Работа опубликована в журнале Science.

До сих пор считалось, что так называемый «кембрийский взрыв» — резкое появление разнообразных и сложных животных — начался около 535 миллионов лет назад. Однако новые данные показывают, что этот процесс стартовал как минимум на 4 миллиона лет раньше, еще в эдиакарском периоде.

Исследователи изучили более 700 окаменелостей возрастом от 554 до 539 миллионов лет, найденных в биоте Цзянчуань на юго-западе Китая. Среди находок — древнейшие представители вторичноротых животных, к которым относятся позвоночные, включая человека. Это означает, что предки современных животных появились значительно раньше, чем предполагалось.

«Наше открытие закрывает важный пробел в ранней истории животных. Впервые мы показали, что многие сложные организмы, характерные для кембрия, существовали гораздо раньше», — отметил ведущий автор работы Гаорон Ли.

Также ученые обнаружили ранних родственников морских звезд и кишечнодышащих червей. Эти организмы имели U-образное тело, прикреплялись ко дну и, вероятно, ловили пищу с помощью щупалец.

Некоторые находки оказались особенно необычными: они сочетают признаки разных групп животных и не похожи ни на один известный вид.

«Один из образцов напоминает песчаного червя из «Дюны»», — отметил соавтор исследования Фрэнки Данн.

Ученые считают, что им удалось зафиксировать переходный этап эволюции — момент, когда загадочные формы эдиакарской биоты сменялись более привычными животными кембрия.

Ключевую роль сыграла уникальная сохранность ископаемых: в отличие от большинства находок этого возраста, они представлены не просто отпечатками, а углеродными пленками. Это позволило рассмотреть детали строения — пищеварительную систему, органы движения и структуры питания.

По словам исследователей, отсутствие подобных находок раньше могло быть связано не с реальным отсутствием сложных животных, а с тем, что они просто плохо сохранялись в других условиях.

Ранее в глубинах океана обнаружили «живых ископаемых».