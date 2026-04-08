Эксперт рассказал о «взлете» продаж китайских BMW в России

Автостат: продажи BMW в РФ выросли почти в два раза в первом квартале 2026 года
В первом квартале 2026 года на российский учет встало 3873 новых автомобиля BMW, что на 91% больше, чем в прошлом году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Самой популярной моделью среди россиян остался среднеразмерный кроссовер BMW X3 — за три месяца 2026 года в РФ зарегистрировали 1,2 тыс. таких автомобилей, а это в 3,5 раза выше, чем в прошлом году. В топ-5 также попали кроссоверы BMW X5 (647 шт., +77%), X1 (465 шт., +189%), X7 (349 шт., +35%) и X6 (293 шт., +17%).

Целиков уточнил, большая половина (51,5%) автомобилей BMW — китайской сборки пришлось, доля «настоящих» немецких автомобилей составила 43,5%. Кроме того, в России зарегистрированы BMW из США (3,5%) и даже местной российской сборки — 40 штук, добавил эксперт.

До этого сообщалось, что BMW пытается остановить поставки машин в Россию через Китай, это в свою очередь может привести к подорожанию автомобилей. Как отмечают автоэксперты, даже без официальных поставок марка остается одной из самых востребованных: прошлогодние данные подтверждают высокий спрос. Последствия таких мер могут проявиться уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что BMW отзывает свыше 500 тыс. авто на фоне опасности возгорания.

 
Проверят каждого: что бизнесу ждать от ужесточения контроля за безналичкой и платежами
