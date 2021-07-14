СК начал проверку после обнаружения массового захоронения под Псковом

Следственный комитет России начал проверку после того, как в деревне Борки в Псковской области были обнаружены массовые захоронения жертв нацистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В Псковской области проводится проверка по факту обнаружения в деревне Борки Невельского района массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении ведомства.

В публикации также отмечается, что установить местонахождения захоронения стало возможным в результате архивной работы, которую проделали местная учительница и школьники, а также изучения воспоминаний очевидцев.

По предварительной информации, в земле может находиться несколько тысяч человек, которых расстреляли немецко-фашистские каратели в период с 1941 по 1943 год.

В мае Следственный комитет России сообщил о том, что в Новгородской области нашли массовое захоронение мирных граждан, убитых нацистами во время Великой Отечественной войны.