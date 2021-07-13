Юрист рассказала, при какой температуре воздуха работникам можно уходить из офиса

Работники могут уходить из офиса, если температура воздуха превысила +28°C. Об этом заявила юрист Валентина Митрофанова, сообщает «Вечерняя Москва».

Согласно нынешним нормам законодательства, +28°C является предельной температурой, при которой люди могут выполнять свои рабочие обязанности.

Митрофанова отметила, что работодатель должен обеспечить комфортные условия подчиненным. Если этого не происходит, сотрудники могут пожаловаться в трудовую инспекцию или Роспотребнадзор.

«Потребуют обеспечить условия труда. Например, поставить кондиционер, вентиляторы. Или второй вариант: отстранить работников от работы, оплатив время простоя», — сказала она.

Ранее стало известно, что более 73% трудоустроенных российских граждан регулярно сталкивается с переработками. Каждый второй из числа перерабатывающих соотечественников (каждый третий из числа трудоустроенных) делает это без дополнительной оплаты.