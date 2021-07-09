Блогер Mellstroy приговорен к полугоду исправительных работ

Мировой судья Пресненского района Москвы назначил полгода исправительных работ блогеру Андрею Буриму (Mellstroy) за избиение девушки во время онлайн-трансляции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру.

«Суд назначил 23-летнему Буриму шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно», — рассказали в пресс-службе.

В ходе процесса Бурим подтвердил факт избиения. Однако блогер заявил, что оно должно квалифицироваться как административное наказание, поскольку хулиганских побуждений у него якобы не было.

Mellstroy был признан виновным по статье «Побои» УК РФ.

Ранее государственный обвинитель запросил полгода исправительных работ для блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy.

В октябре прошлого года в одной из башен Москвы-Сити блогер Mellstroy избил девушку лицом об стол, после чего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. У пострадавшей девушки, которой оказалась модель Алена Ефремова, была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Позже блогер перевел 100 тыс. избитой им девушке.