Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке начали извлекать из воды

Спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке и начали извлекать их из воды. Об этом ТАСС сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Первые тела начинают доставать [из воды]. В режиме реального времени. По количеству [погибших] — ситуация все время меняется», — сказал он.

Ранее сообщалось, что найдены тела шести человек, которые погибли при крушении самолета Ан-26 у поселка Палана на Камчатке.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что семьям погибших в авиакатастрофе с Ан-26 выплатят по 500 тыс. рублей из краевого бюджета.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. По предварительным данным, выживших нет.

Минобороны направило самолет Тихоокеанского флота в район поиска Ан-26 на Камчатке. На место крушения Ан-26 на Камчатке вылетают министр транспорта России Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько.