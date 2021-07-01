В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 11 950 рублей

Прожиточный минимум (ПМ) на душу населения в России составит 11 950 руб. в 2022 году. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11 950 руб., для трудоспособного населения — 13 026 руб., пенсионеров — 10 277 руб., детей — 11 592 руб.», — сказано в документе.

Ранее правительство России выделило более 46,6 млрд руб. на новые пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и родителям-одиночкам, воспитывающим детей в возрасте 8-17 лет.

С 1 июля в России вступает в силу ряд федеральных законов — в частности, об увеличении тарифов на услуги ЖКХ и повышении цен на табачную продукцию, изменении порядка начисления пенсий и новых детских пособиях.