Попавший после жалоб Путину в реанимацию активист рассказал, за что его могли избить

Активист из Тамбовской области Роман Герасимов, готовивший обращение к президенту Владимиру Путину, рассказал, почему его могли избить, сообщает mk.ru.

«Я предполагаю, что единственное основание напасть на меня — это наказать за вопрос президенту. Я думаю, что люди, которые хотят построить [мусорный] полигон, пошли на откровенные криминальные действия и ни перед чем не остановятся. Я надеюсь, что эти преступники и те, кто их поддерживает, за все ответят. Если не перед судом, то перед Богом», — рассказал Герасимов.

Накануне сообщалось, что в Тамбовской области напали на активиста Романа Герасимова , пожаловавшегося Путину — мужчина вместе с другими местными жителями снял ролик с просьбой не допустить строительство мусорного полигона. С ним связались из редакции и попросили быть готовыми выйти в эфир, однако неожиданно в этот день на территории Дегтянского сельсовета выключили интернет.

Сообщалось, что после нападения Герасимов был в сознании, сейчас он находится в реанимации.

Позднее тамбовские власти назвали версии избиения активиста.