На Украине десятилетняя девочка умерла от старости

В Виннице умерла единственная в стране девочка с редкой генетической болезнью — прогерией — Ирина Химич. Об этом сообщила мама девочки Дина на своей странице в Facebook.

«Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердечко. Извини, солнышко, не смогла в этот раз тебя спасти», — написала мать девочки.

Ранее Дина Химич писала, что недавно ее дочь проходила обследование из-за проблем с глазами.

Семья девочки боролась за ее жизнь и здоровье, им активно помогали волонтеры. Девочка и сама собирала средства на лечение, изготавливая аксессуары. В прошлом году состоялась творческая выставка Иры Химич.

Детская прогерия (синдром Хатчинсона-Гилфорда) — один из редчайших генетических дефектов. При этом заболевании возникают изменения кожи и внутренних органов, которые обусловлены преждевременным старением организма — младенец несколько месяцев развеивается нормально, но потом его старение ускоряется в разы.

Средняя продолжительность жизни больного прогерией на медикаментах — около 12 лет, при этом изменения в теле пациента эквиваленты 90-летнему возрасту.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о самых редких недугах человечества.