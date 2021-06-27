Задержанная в МФЦ москвичка рассказала свою версию инцидента

Москвичка Валентина Муженская, задержанная накануне в центре «Мои документы» из-за отказа надеть маску, рассказала свою версию инцидента. Об этом сообщает kp.ru.

«Я потеряла сознание. Ноги стали ватными, тошнило, в ушах шум стоял», — вспомнила женщина.

По ее словам, были зафиксированы ушибы, болела голова и стало психически сложно.

«Я сидела в очереди, чтобы получить соцкарту. Я сняла маску, меня тошнило. У меня тахикардия, а в респираторе ощущение, что сердце выпрыгнет. Сотрудникам МФЦ объяснила, что надену маску, когда сяду к окну специалиста», — уточнила Муженская.

Женщина добавила, что никогда не состояла на учете в психбольнице и является многодетной матерью четырех детей.

«Пыталась сопротивляться, но это состояние аффекта, удивление, изумления как у любого человека в такой ситуации», — подчеркнула задержанная.

Ранее нарушительницу задержали, в ее отношении составили административные протоколы по статье о нарушении требований по COVID-19 и неповиновении законному распоряжению правоохранителей.