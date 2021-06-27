В Приморье девушка зарубила сожителя топором

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней девушки — она обвиняется в убийстве своего сожителя, сообщает региональное управление СК.

«По версии следствия, обвиняемая, находясь в жилом доме, расположенном в... г. Дальнереченске Приморского края, на почве личных неприязненных отношений, в ходе внезапно возникшей ссоры со своим сожителем — 40-летним жителем г. Дальнереченска, используя в качестве орудия преступления приисканный в квартире топор, нанесла им неоднократные удары в область головы потерпевшего, в результате чего от открытой черепно-мозговой травмы, на месте преступления наступила его смерть», — говорится в сообщении.

Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Умышленное убийство наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух человек, обливших женщину кислотой в Пушкино.